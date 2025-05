iss approva lo scambio mediobanca su banca generali per l espansione nel wealth management

L'ISS ha approvato l'offerta pubblica di scambio di Mediobanca su Banca Generali, segnando un passo importante per l'espansione nel settore del wealth management. Prima dell'assemblea del 16 giugno, il proxy advisor raccomanda agli azionisti di sostenere questa operazione strategica, ritenendola ben motivata e vantaggiosa.

Il proxy advisor Institutional Shareholder Services (Iss) ha espresso un giudizio positivo in merito all'offerta pubblica di scambio della Mediobanca su Banca Generali. In vista dell'assemblea convocata lunedì 16 giugno, Iss suggerisce agli azionisti di votare a favore dell'operazione, sottolineando che l'iniziativa è supportata da un solido razionale economico e strategico.