Israele secondo il Wsj la Cpi valuta un mandato di cattura per Ben Gvir e Smotrich

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, la Corte Penale Internazionale (CPI) avrebbe avviato la valutazione per l'emissione di mandati di arresto nei confronti di due importanti membri del governo israeliano: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, suscitando preoccupazioni riguardo alle loro azioni e decisioni politiche.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la Corte Penale Internazionale starebbe prendendo in considerazione l’eventualitĂ di emettere mandati di arresto per due membri del governo israeliano: il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. L’azione, secondo fonti interne ed ex funzionari dell’istituzione giudiziaria, riguarderebbe il loro coinvolgimento nell’ampliamento degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, un’operazione che potrebbe configurare crimini di guerra ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, che vietano a uno Stato di trasferire la propria popolazione civile nei territori occupati. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele, secondo il Wsj la Cpi valuta un mandato di cattura per Ben Gvir e Smotrich

