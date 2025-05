Israele Netanyahu verso attacco unilaterale a siti nucleari iraniani ma Trump non ci sta | Preferirei non venisse sganciata nessuna bomba

Israele, sotto la guida di Netanyahu, sta intensificando i preparativi per un attacco unilaterale ai siti nucleari iraniani, suscitando preoccupazioni a Washington. Trump esprime il suo dissenso, auspicando che non vengano sganciate bombe. Teheran risponde prontamente, avvertendo di essere pronta a reagire con forza in caso di provocazioni da parte di Israele o Stati Uniti, mentre i colloqui per la diplomazia continuano.

La risposta di Teheran non si è fatta attendere: "Pronti ad una risposta immediata in caso di errore di Israele o Stati Uniti" Israele starebbe intensificando i preparativi per gli attacchi contro i siti nucleari iraniani, nonostante i colloqui in corso tra Stati Uniti e Iran.

