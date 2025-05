Israele martella Gaza e lo Yemen Ma Netanyahu non vuole fermarsi e mette nel mirino pure l’Iran

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più tesa, con Israele che intensifica i bombardamenti su Gaza e Yemen, mentre il primo ministro Netanyahu punta il mirino anche sull'Iran. In un contesto di discussioni inconcludenti sul cessate il fuoco, l'esercito israeliano (IDF) sembra non voler fermare la propria offensiva, alimentando ulteriormente l'instabilità nella regione e suscitando preoccupazioni internazionali.

Più si parla in modo inconcludente del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, più l’esercito israeliano (IDF), agli ordini del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, sembra aumentare l’intensità e la brutalità dei propri attacchi. Sono ore febbrili in Medio Oriente, dove Israele – complice lo stallo nei negoziati di pace – ha dato il via a quella che appare come una nuova escalation del conflitto, con una serie spaventosa di raid che hanno colpito l’enclave palestinese e anche lo Yemen. È entrata nel vivo l’operazione “Carri di Gedeone”, con l’IDF che continua a martellare la Striscia, causando almeno 23 vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele martella Gaza e lo Yemen. Ma Netanyahu non vuole fermarsi e mette nel mirino pure l’Iran

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Lo straziante racconto da Gaza di un operatore umanitario a TPI. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gaza, Hamas: «Raggiunto accordo con Witkoff sulla tregua». Netanyahu: «Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar» - Gaza, le ultime notizie in diretta. «La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo. Pagano, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i bambini, gli anziani, ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Israele martella Gaza: colpiti 100 obiettivi in 24 ore - L'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 100 obiettivi nella Striscia di Gaza nel corso dell'ultima giornata. Bombardati edifici che secondo l'Idf venivano utilizzati da gruppi terroristici, ... 🔗Si legge su informazione.it

Attacco Israele-Usa sullo Yemen. Netanyahu: «Vigilia di un’invasione massiccia» su Gaza, popolazione sarà spostata - Le famiglie degli ostaggi hanno raggiunto la Knesset per protestare e chiedere ai riservisti di rifiutarsi di combattere ... 🔗Da ilsole24ore.com

Israel sends navy to Yemen after Houthi group declares war