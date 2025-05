israele fermi i bombardamenti ma hamas liberi gli ostaggi l indirizzo di tajani

Nel contesto della crisi nella Striscia di Gaza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime dolore e fermezza, chiedendo a Israele di fermare i bombardamenti e a Hamas di liberare gli ostaggi. Tajani ribadisce la posizione del governo, rispondendo alle critiche delle opposizioni che accusano l'esecutivo di trascurare la situazione. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di un intervento umanitario immediato.

Dolore e fermezza. Sono i due concetti che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito sulla crisi nella Striscia di Gaza, manifestando disappunto per le strumentali accuse rivolte contro il governo, che secondo le opposizioni starebbe ignorando la crisi. Tutt’altro, come dimostra il costante impegno umanitario, messo in atto sin dal primo momento della guerra, con il programma Food for Gaza, con l’impiego di nave Vulcano e con il trasporto di 133 piccoli pazienti in strutture italiane. Il tutto legato ad una doppia consapevolezza politica: Israele secondo il vicepremier dovrebbe fermare i bombardamenti, ma Hamas deve liberare gli ostaggi. 🔗 Leggi su Formiche.net