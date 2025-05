Isola dei Famosi stregata ancora due ritiri | Due naufraghe non stanno bene

L'Isola dei Famosi continua a vivere momenti di crisi, con due nuove naufraghe pronte a lasciare il reality a causa di problemi di salute. Questo ennesimo colpo si aggiunge a una lista giĂ lunga di ritiri, creando una situazione critica per il gioco. Scopriamo chi sono le concorrenti che potrebbero abbandonare definitivamente l'isola in questa fase giĂ turbolenta del programma.

Non c’è tregua per L’Isola dei Famosi. Il reality di casa Mediaset continua a perdere “pezzi”. Un concorrente dopo l’altro e gli addii registrati sono giĂ tantissimi. Sei ritiri ed ecco che altre due naufraghe potrebbero porre la parola fine all’avventura. Due nuovi ritiri. Ecco chi ha giĂ deciso di lasciare questa sfortunata edizione de L’Isola dei Famosi: Camilla Giorgi;. Angelo Famao;. Leonardo Brum;. Spadino;. Nunzio Stancampiano;. Antonella Mosetti.. Un elenco che non tiene conto del caso Ibiza Altea, giunta e tornata a casa per una problematica di diritti con un prodotto in onda su Netflix, che la vede protagonista. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isola dei Famosi stregata, ancora due ritiri: “Due naufraghe non stanno bene”

Isola Dei Famosi 2025: PerchĂ© Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. PerchĂ© così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi: altri due naufraghi stanno pensando di ritirarsi, il reality in bilico - Tra i nuovi volti attesi spunta anche il nome di Jasmin Melika Salvati, rivelato in anteprima da Davide Maggio. Jasmin ha 23 anni, origini egiziane e vive a Ladispoli (RM). È nota per essere l’ex ... 🔗Riporta comingsoon.it

Isola dei Famosi, dopo i 6 ritiri altre due naufraghe lasciano temporaneamente il reality - Dopo una raffica di sei ritiri – l’ultimo quello di Antonella Mosetti – l’avventura de L’Isola dei Famosi continua a essere segnata da colpi di scena. 🔗Secondo rds.it

L’Isola dei Famosi, due naufraghe lasciano temporaneamente la spiaggia: altri ritiri in vista? - Altre due concorrenti hanno manifestato le proprie difficoltà a L'Isola dei Famosi, facendo pensare ad altri abbandoni. 🔗mondotv24.it scrive

Isola dei Famosi, Soleil stregata da Bettarini: 'Mi piace, non credo alla sua storia' | Nuova Vita