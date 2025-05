Isola dei Famosi stasera 28 maggio | 3 nuovi ingressi dopo la fuga dei naufraghi

Stasera, 28 maggio, torna in prima serata su Canale 5 l'Isola dei famosi, con la quarta puntata ricca di sorprese. Dopo la fuga di alcuni naufraghi, arriveranno tre nuovi concorrenti per animare la competizione. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli collegato dall'Honduras. Non perdere gli sviluppi di questa avvincente edizione!

(Adnkronos) – Tutto pronto per la quarta puntata dell'Isola dei famosi. Stasera, mercoledì 28 maggio, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall'Honduras, Pierpaolo Pretelli. Sono ben 6 i naufraghi che hanno abbandonato l'Isola dei Famosi. L'ultima proprio .

