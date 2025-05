Isola dei Famosi per Veronica Gentili arriva ‘la base’ del Tapiro

Il premio del tg satirico è stato consegnato alla conduttrice del programma per i tanti concorrenti che si sono ritirati. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Isola dei Famosi, per Veronica Gentili arriva ‘la base’ del Tapiro

Rozsa Tassi denuncia l’eliminazione ingiusta di Lorenzo Tano da Isola dei Famosi - Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha preso posizione contro l'ingiusta eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isola dei Famosi 2025 : Veronica Gentili e il coraggioso appello per Gaza in diretta; Isola, la rabbia di Veronica Gentili durante la prova ricompensa: Ti abbiamo visto; La determinazione di Veronica Gentili con i concorrenti capricciosi dell'Isola dei famosi 2025; L'appello di Veronica Gentili per la drammatica situazione a Gaza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Isola, a Veronica Gentili "mezzo" tapiro dopo i numerosi abbandoni: «Provo a convincere Simona Ventura a partire» - Questa sera, mercoledì 28 maggio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna alla conduttrice dell’Isola dei ... 🔗Lo riporta msn.com

Isola dei Famosi, Tapiro D'Oro a Veronica Gentili: "Adesso provo a convincere Simona Ventura a partire" - In seguito ai numerosi ritiri all'Isola Dei Famosi, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'Oro alla conduttrice del reality, Veronica Gentili. 🔗Riporta comingsoon.it

Veronica Gentili riceve un Tapiro… a metà a Striscia la notizia - Valerio Staffelli ha fatto tappa all’Isola dei Famosi, ma stavolta senza il classico Tapiro d’oro. Nel servizio andato in onda ieri sera a Striscia la notizia su Canale 5, l’inviato ha consegnato alla ... 🔗Come scrive lifestyleblog.it

L'isola dei Famosi - L' ingresso di Veronica Gentili