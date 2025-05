Isola dei Famosi le difficoltà di Mario Adinolfi | il racconto del naufrago

Mario Adinolfi, naufrago all'Isola dei Famosi, si apre sulle enormi difficoltà affrontate a Playa Dos in un video sui social. Dopo il recente "trasloco" da Playa Uva, il giornalista condivide le sue esperienze e il duro impatto della vita in isolamento, rivelando un aspetto inedito della sua avventura nel reality. Le sfide quotidiane mettono alla prova resistenza e spirito di adattamento.

"Playa Dos è durissima, vivo delle difficoltà enormi". Il naufrago Mario Adinolfi si sfoga in un video condiviso sui social dell'Isola dei Famosi. Dopo il "trasloco", che ha portato i naufraghi da Playa Uva a Playa Dos, il giornalista non ha nascosto le difficoltà che sta riscontrando, in particolare a causa del forte

