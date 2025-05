Isola dei Famosi la Gentili zittisce tutti | L’avevamo messo in conto E Carly lascia

L'edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si è subito distinta per tensioni e abbandoni, con concorrenti come Carly che hanno deciso di lasciare il reality. La situzione si è intensificata con l'intervento deciso di compagnia come La Gentili, che ha messo tutti a tacere, sottolineando le sfide di questa nuova stagione.

L'edizione 2025 dell' Isola dei Famosi ha avuto avvio da poche settimane ma già il programma televisivo ha dovuto affrontare diversi momenti complicati. Fin dai primi giorni, infatti, numerosi naufraghi hanno minacciato di abbandonare il reality show e, alcuni loro, hanno poi messo in pratica quanto annunciato. Leonardo Brum, Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano e Angelo Famao si sono ritirati dal gioco e, quindi, il cast dello show televisivo si è andato assottigliando di giorno in giorno. Secondo le indiscrezioni, inoltre, nuovi naufraghi sarebbero pronti a seguire le orme dei colleghi.

Rozsa Tassi denuncia l’eliminazione ingiusta di Lorenzo Tano da Isola dei Famosi - Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, ha preso posizione contro l'ingiusta eliminazione di Lorenzo Tano dall'Isola dei Famosi. 🔗continua a leggere

