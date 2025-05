Isola dei Famosi il fratello di Antonella Mosetti | Nessuna scusa lei aveva ragioni emotive concrete per andarsene

Massimiliano Mosetti, fratello di Antonella, ha espresso il suo sostegno per l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, sottolineando le ragioni emotive concrete che l'hanno spinta a lasciare il programma. In un appello rivolto a Mediaset, Massimiliano chiede la possibilità di un suo ritorno in studio, evidenziando l'importanza di dare voce alle sue esperienze e sentimenti.

Il fratello di Antonella Mosetti ha lanciato un appello a Mediaset in difesa della sorella: Massimiliano vorrebbe che l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi avesse la possibilità di tornare in studio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, il fratello di Antonella Mosetti: "Nessuna scusa, lei aveva ragioni emotive concrete per andarsene"

Isola dei Famosi, parla il fratello di Antonella Mosetti: "La malattia del padre le ha fatto male" - Massimiliano Mosetti, fratello di Antonella, ha condiviso le sue emozioni sull’Isola dei Famosi, rivelando come la malattia del padre lo abbia colpito profondamente. 🔗continua a leggere

L'isola dei Famosi - Antonella Mosetti e le parole di sostegno del fratello