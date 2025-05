Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili mostra il tapiro d’oro di Striscia | Video Mediaset

Scopri l'apertura della puntata de L’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili che mostra in diretta il tapiro d’oro ricevuto da Striscia La Notizia. Un momento imperdibile che segnala il 2025 come anno di grandi emozioni e sorprese per il famoso reality show e il suo pubblico.

Veronica Gentili dà il via alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025 mostrando il tapiro d’oro ricevuto da Striscia La Notizia. Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili e il tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Dopo i ripetuti abbandoni e ritiri a L’Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia La Notizia dalle mani di Valerio Staffelli. La conduttrice inizia la puntata mostrando al pubblico il tapiro speciale: “ ci sono stati tanti abbandoni. Intanto voglio farvi vedere cosa mi ha dato striscia la notizia perchè anche il tapiro si è ritirato. E’ la prima volta nella storia dei tapiri e gli amici di striscia hanno ragione perchè ve l’abbiamo detto subito: quest’anno più degli altri si gioca sulla resistenza fisica, ma anche mentale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, Veronica Gentili mostra il tapiro d’oro di Striscia | Video Mediaset

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

