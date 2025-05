Isola dei Famosi 2025 | tutto sulla quarta puntata in onda il 28 maggio

Stasera, mercoledì 28 maggio 2025, torna su Canale 5 l'attesissima quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Con la conduzione di Veronica Gentilini, i telespettatori potranno seguire le nuove sfide e avventure dei concorrenti in un'esperienza unica. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'episodio di questa sera!

Stasera su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality. Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 21:30 su Canale 5, torna l'attesissimo appuntamento con la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del celebre reality show. A condurre il programma c'è Veronica Gentili, che porta sullo schermo un'energia rinnovata e uno stile incisivo, perfettamente in linea con lo spirito di questa "nuova Isola", più autentica e vicina alle emozioni dei naufraghi. Simona Ventura opinionista, Pretelli inviato. Nel ruolo di opinionista troviamo Simona Ventura, volto storico del programma, che dopo averlo condotto e vissuto in prima persona come concorrente, offre ora la sua visione critica e appassionata.

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

