Isola dei Famosi 2025 | tre nuovi concorrenti nella prossima puntata

Nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, tre nuovi concorrenti si uniranno al reality: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. Questi giovani rinforzi porteranno freschezza, ma dovranno affrontare sfide ardue, mentre il conflitto generazionale tra i naufraghi continua a infiammare l’atmosfera. Scopriamo come si uniranno al gioco e quale impatto avrà la loro presenza sulle dinamiche del gruppo.

Tre nuovi ingressi porteranno una ventata di novitĂ sulle spiagge di Cayo Cochinos: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati entreranno a far parte del gruppo. I giovani rinforzi saranno subito messi alla prova. A proposito, prosegue lo scontro generazionale tra i naufraghi che risente anche di una lotta alla sopravvivenza piĂą dura di sempre: c’è chi regge e chi invece cade.Infine, nel corso della serata ci sarĂ una nuova eliminazione. Al televoto sono finiti Mirko, Alessia e Patrizia: chi dovrĂ abbandonare l’Isola? Quando va in onda L’Isola dei Famosi. Stasera, mercoledì 28 maggio, in prima serata, su Canale 5, il nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Isola dei Famosi 2025: tre nuovi concorrenti nella prossima puntata

