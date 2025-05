Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta mercoledì 28 maggio Nomination ed eliminati

Stasera su Canale 5 torna l'Isola dei Famosi 2025, con la conduzione di Veronica Gentili e l'opinionista Simona Ventura. In questo appuntamento ricco di suspense, verranno svelate le nomination e gli eliminati della settimana. Scopriamo insieme le ultime novità dall'Honduras e ciò che ha caratterizzato i giorni recenti dei concorrenti. Non perdere gli aggiornamenti cruciali di questa entusiasmante edizione!

L’Isola dei Famosi 2025, il reality show torna in prima serata su Canale 5. La conduttrice Veronica Gentili, con la partecipazione di Simona Ventura nel ruolo di opinionista, è pronta a raccontare cosa è successo negli ultimi 7 giorni in Honduras. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera, mercoledì 28 maggio 2025. Isola dei Famosi 2025 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 28 maggio 2025: presentatore, inviato e opinionisti. Stasera, mercoledì 28 maggio 2025 dalle ore 21.36 appuntamento con la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 condotta da Veronica Gentili... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta mercoledì 28 maggio. Nomination ed eliminati

Ne parlano su altre fonti

