Isola dei Famosi 2025 intervista esclusiva a Lorenzo Tano | Ho fatto questa esperienza pensando che sarei uscito subito Cristina stratega Teresanna la più finta Con Lucrezia parteciperei a Pechino Express

Nell'intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Tano, il primo eliminato dell'Isola dei Famosi 2025, il figlio di Rocco Siffredi condivide la sua esperienza, rivelando di aver iniziato il percorso con la speranza di restare più a lungo. Tra commenti sui suoi compagni e un futuro possibile a Pechino Express con Lucrezia, Tano riflette sul suo breve ma intenso soggiorno in Honduras.

Lorenzo Tano è stato il primo eliminato dell’ Isola dei Famosi. Il figlio di Rocco Siffredi è stato costretto a lasciare l’Honduras dopo solo tre settimane di permanenza. Inizialmente si è mostrato incredulo di fronte al verdetto sperando in un’altra possibilità ma ora che è tornato a Budapest tra le braccia della sua famiglia e della fidanzata Lucrezia Lando ha maturato un’idea diversa. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. In merito all’eliminazione, ha dichiarato: “ Mi aspettavo di essere eliminato, me lo sentivo, dall’altra speravo in una possibilità. Per me era ovvio che gli altri quattro che erano usciti sarebbero stati mandati su un’altra isola e quindi ho pensato che sarei finito con loro e non che sarei stato eliminato in modo definitivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Isola dei Famosi 2025”, intervista esclusiva a Lorenzo Tano: “Ho fatto questa esperienza pensando che sarei uscito subito. Cristina stratega, Teresanna la più finta. Con Lucrezia parteciperei a Pechino Express”

