Isola dei Famosi 2025 diretta quarta puntata | anche Carly abbandona

Scopri tutto sulla quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2025, in onda mercoledì 28 maggio in diretta su Canale 5. Segui in tempo reale le anticipate novità, tra abbandoni e colpi di scena, su DavideMaggio.it, il punto di riferimento per le ultime news del reality.

Anticipazioni quarta puntata di mercoledì 28 maggio 2025. Nuovo appuntamento con l’ Isola dei Famosi 2025 e su DavideMaggio.it potete seguire in live minuto per minuto tutto che accade in studio e soprattutto in Honduras. In diretta su Canale 5, dalle 21:35 circa, Veronica Gentili conduce la quarta puntata, affiancata da Simona Ventura in veste di opinionista, con Pierpaolo Pretelli inviato oltreoceano a raccontare e guidare i naufraghi nelle varie prove. Tre nuovi ingressi porteranno una ventata di novità sulle spiagge di Cayo Cochinos: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati entreranno a far parte del gruppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Isola dei Famosi 2025, diretta quarta puntata: anche Carly abbandona

Isola Dei Famosi 2025: Perché Fioccano Ritiri A Raffica! - L’Isola dei Famosi 2025 vive momenti di caos con ritiri e fughe inarrestabili. Perché così tanti esodi di massa? Si ipotizza anche una possibile chiusura anticipata. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

L’Isola dei Famosi 2025, fuga di massa in diretta: tre concorrenti abbandonano il reality; Niente Isola dei famosi stasera: perché, chi va in onda al suo posto e quando torna; Isola dei Famosi 2025 : Veronica Gentili e il coraggioso appello per Gaza in diretta; Perché l'Isola dei Famosi non va in onda stasera e quando torna il reality condotto da Veronica Gentili. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Isola dei Famosi 2025, diretta quarta puntata: anche Carly abbandona - Video e cronaca minuto per minuto della quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, in onda su Canale 5 mercoledì 28 maggio ... 🔗davidemaggio.it scrive

Isola dei Famosi 2025, diretta quarta puntata: fuori Alessia Fabiani… ma c’è l’ultima spiaggia! - Video e cronaca minuto per minuto della quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2025, in onda su Canale 5 mercoledì 28 maggio ... 🔗Come scrive davidemaggio.it

Isola dei Famosi 2025, puntata 28 maggio/ Diretta ed eliminato: nuovi concorrenti e scontro generazionale - L'Isola dei Famosi 2025 torna in onda oggi 28 maggio con la quarta puntata: in Honduras arrivano nuovi naufraghi. Ecco cosa accadrà. 🔗Secondo ilsussidiario.net