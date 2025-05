Isola dei Famosi 2025 chi è uscito ieri sera mercoledì 28 maggio? | Video Mediaset

Scopri i dettagli dell'eliminazione dell’Isola dei Famosi 2025 avvenuta mercoledì 28 maggio tramite il video Mediaset. Chi ha lasciato il reality in questa puntata? Ecco tutto quello che devi sapere sui concorrenti eliminati e il loro destino sull’isola.

A L’Isola dei Famosi 2025 è tempo di scoprire il nome del secondo concorrente naufrago eliminato di questa edizione. Chi vuoi salvare tra Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza? Il pubblico da casa attraverso il televoto ha scelto il nome del naufrago eliminato. Isola dei Famosi 2025 eliminato? Chi è uscito nella puntata di mercoledì 28 maggio. Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è stato svelato anche il nome del secondo concorrente naufrago eliminato. In lizza per l’esclusione ci sono: Patrizia Rossetti, Alessia Fabiani e Mirko Frezza. Dallo studio Veronica Gentili ha la busta con il primo verdetto del televoto: “ il primo naufrago a mettersi in salvo questa sera è Mirko “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it