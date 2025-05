Isola 2025 Pretelli eroe della serata per due donne | ovazione dal pubblico

Pierpaolo Pretelli protagonista indiscusso dell’Isola 2025, conquista il pubblico con il suo spirito protettivo e il sostegno alle donne sul palco. Durante la puntata del 28 maggio, l’eroe della serata ha ricevuto un’ovazione per aver difeso Chiara Balistreri, dimostrando tutta la sua generosità e determinazione. Scopri come Pretelli ha incantato gli spettatori con il suo gesto di solidarietà e coraggio.

Pierpaolo Pretelli riceve grandi applausi dal pubblico che sta seguendo L’Isola dei Famosi 2025. Nel corso della puntata in onda il 28 maggio 2025, l’inviato speciale in Honduras tira fuori le unghie per le donne, in particolare due. La prima volta, il compagno di Giulia Salemi si schiera dalla parte di Chiara Balistreri, in evidente difficoltà nel trovare il giusto spazio per replicare durante lo scontro in diretta con Mario Adinolfi. Poi, dopo la prova Leader, dimostra di essere felice per la vittoria di Teresanna Pugliese. Ma vediamo insieme cosa accade in questa puntata. Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi conquista: i gesti per Teresanna e Chiara. 🔗 Leggi su Latuafonte.com