Isaac Del Toro la maglia rosa vince a Bormio | l' allungo in classifica su Richard Carapaz e Simon Yates

Isaac Del Toro conquista la maglia rosa vincendo la 17esima tappa del Giro d'Italia 2025, da San Michele all'Adige a Bormio. In questa impegnativa frazione di montagna di 155 km, caratterizzata da un dislivello di 3800 metri, il messicano ha operato un significativo allungo in classifica su Richard Carapaz e Simon Yates, consolidando la sua leadership nella corsa.

Isaac Del Toro è il vincitore della 17esima tappa del Giro d'Italia 2025, la San Michele all'Adige - Bormio. Oggi, mercoledì 28 maggio, il messicano, in maglia rosa, ha trionfato in una frazione di montagna di 155 km con un dislivello di 3800 metri in cui i corridori hanno anche affrontato il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Isaac Del Toro, la maglia rosa vince a Bormio: l'allungo in classifica su Richard Carapaz e Simon Yates

