Iran membro Resistenza | Regime non interromperà mai il programma per la bomba atomica

L'Iran, governato da un regime di natura religiosa, continua a perseguire il suo programma nucleare e a mantenere un interventismo militare in Medio Oriente. Questa strategia è vista come un tentativo di garantire la propria egemonia e sopravvivenza, alimentando così il terrorismo e i conflitti nella regione. In questo articolo, esploreremo le implicazioni di tali scelte e il contesto geopolitico che ne deriva.

“La dittatura religiosa che governa l’Iran è la fonte del terrorismo e della guerra nella regione. Non interromperà il programma per la costruzione della bomba nucleare, né il suo interventismo bellico in Medioriente, perché perderebbe l’egemonia e le garanzie per la propria sopravvivenza, crollando di conseguenza”. Così a LaPresse Ahoura, 28 anni, dalla provincia del Khuzestan, membro di un’unità di Resistenza iraniana e sostenitore dell’Organizzazione dei mojahedin del popolo iraniano (PMOIMEK). “Programma nucleare portato avanti di nascosto”. “Come ha affermato la signora Maryam Rajavi, presidente eletta del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, per quanto riguarda i colloqui nucleari in corso, il regime sta solo cercando di guadagnare tempo – afferma ancora -, cerca di evitare l’attivazione del meccanismo di ‘snapback’ e vuole rallentare la crescente insoddisfazione popolare allentando le sanzioni”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, membro Resistenza: “Regime non interromperà mai il programma per la bomba atomica”

