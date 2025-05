iran giustiziato un uomo per spionaggio a favore del mossad

L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di spionaggio a favore del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana. La notizia è stata riportata dalla magistratura iraniana e dall'agenzia di stampa Mizan Online, che ha dettagliato il procedimento giudiziario che ha portato alla condanna e all'esecuzione. Questo evento evidenzia le crescenti tensioni tra Teheran e Tel Aviv nel contesto di un clima geopolitico sempre più instabile.

ROMA (ITALPRESS) – L'Iran ha giustiziato un uomo condannato per spionaggio a favore dell'agenzia di intelligence israeliana Mossad, ha annunciato mercoledì la magistratura. L'agenzia di stampa giudiziaria Mizan Online ha annunciato: "Dopo aver identificato, arrestato e condotto un procedimento legale contro Pedram Madani, che stava spiando per l'entità sionista, e dopo aver completato il processo giudiziario e confermato la sentenza della Corte Suprema, è stata eseguita nei suoi confronti la condanna a morte". Secondo fonti giudiziarie, l'uomo è stato arrestato a Teheran nel 2020 a seguito d i "attività sospette", poiché era stato in contatto con agenti del Mossad durante le sue frequenti visite in Europa, in particolare in Germania...