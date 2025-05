Iran | giustiziata presunta spia Israele

Le autorità iraniane hanno eseguito la condanna a morte di Pedram Madani, accusato di spionaggio per il Mossad, il servizio segreto israeliano. Arrestato nel 2020, Madani avrebbe fornito informazioni riservate su obiettivi strategici in Iran. Questa notizia segue un aumento delle tensioni tra Teheran e Tel Aviv, accentuando le preoccupazioni riguardo alla sicurezza regionale.

19.20 Le autorità iraniane hanno reso noto di aver giustiziato Pedram Madani, condannato per attività di spionaggio a favore del Mossad, il servizio di intelligence estero di Israele. Arrestato nel 2020, Madani avrebbe venduto al Mossad "informazioni su luoghi sensibili in Iran". Il mese scorso un' altra esecuzione sempre con l'accusa di spionaggio per Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

