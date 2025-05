iOS 19 potrebbe semplificare il trasferimento delle eSIM da iPhone ad Android

La prossima versione di iOS 19 potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti trasferiscono le eSIM, facilitando il passaggio da iPhone ad Android. Questa attesa novità promette di semplificare un processo finora complesso, offrendo maggiore flessibilità e libertà agli utenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa funzionalità innovativa che potrebbe migliorare l'esperienza di cambiamento dispositivo.

