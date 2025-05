Io vittima di minacce e stalking con foto mie private un politico mi disse di non denunciare | l’accusa della consigliera di Sorrento

Imma Savarese, consigliera comunale di Sorrento, racconta la sua drammatica esperienza di stalking e minacce attraverso foto private, anche in situazioni vulnerabili come al mare. Mentre cercava supporto, ha ricevuto l'inaspettata raccomandazione di non denunciare da un politico. Questa vicenda svela il lato oscuro della vita pubblica e il grave impatto delle molestie sulle donne.

“ Ricevevo lettere anonime, minacciose, con foto mie private, da sola o in compagnia, alcune anche mentre ero al mare, in costume da bagno. Mi sentivo spiata, mi sono sentita ferita come donna. E quel materiale veniva trovato all’interno del Comune”. Imma Savarese è uno degli 11 consiglieri comunali di Sorrento che si è dimessa e ha fatto sciogliere l’amministrazione comunale, travolta dall’arresto per tangenti del sindaco Massimo Coppola nell’ambito delle indagini sugli appalti del ‘Sistema Sorrento’. Ilfattoquotidiano.it l’ha intervistata dopo aver letto un post su Facebook di 668 parole. La signora ha reso pubblica una vicenda grave: “Dopo i primi mesi (dall’elezione del 2020, ndr), ho iniziato a subire minacce e atti di stalking che mi hanno profondamente segnata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io vittima di minacce e stalking con foto mie private, un politico mi disse di non denunciare”: l’accusa della consigliera di Sorrento

