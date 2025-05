Inzaghi-Pisa verso la separazione | il tecnico pare intenzionato a tornare in B

L'avventura di Filippo Inzaghi al Pisa potrebbe avviarsi verso la conclusione. Durante un incontro a Forte dei Marmi con la dirigenza, l'allenatore ha espresso il desiderio di tornare in Serie B, puntando a riprendere il cammino verso la vittoria del campionato. La situazione lascia aperte possibilità e interrogativi sul futuro del tecnico e della squadra.

Pisa, 28 maggio - Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Inzaghi al Pisa. Nel corso dell’incontro in atto a Forte dei Marmi tra l’allenatore e la società , il tecnico sembra aver manifestato la propria intenzione di tornare in Serie B nel tentativo di vincere nuovamente il campionato (Palermo la pista più accreditata). Questo è quanto riportato da Gianlucadimarzio.com. Inzaghi sembra aver informato il Pisa. Ovviamente delusa dalla decisione, la società non ha intenzione di farsi trovare impreparata, iniziando già a lavorare per quanto avverrà la separazione. Tra i possibili nomi in lista vi sono quelli di Alberto Gilardino, Andrea Pirlo, entrambi attualmente senza panchina e già con esperienza in panchina in Serie A (il primo al Genoa, il secondo alla Juventus), ma anche Paolo Zanetti, in caso di separazione dal Verona... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net