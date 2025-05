Inzaghi-Pisa verso la separazione Il tecnico | Non ci sono garanzie I possibili sostituti

L'avventura di Filippo Inzaghi al Pisa potrebbe essere arrivata al termine. Durante un incontro cruciale a Forte dei Marmi, le trattative tra l'allenatore e la società non avrebbero portato ai risultati sperati, sollevando interrogativi sul futuro della squadra e su possibili sostituti. Inzaghi ha avanzato richieste specifiche riguardo al progetto, ma le incertezze rimangono.

Pisa, 28 maggio - Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Inzaghi al Pisa. Nel corso dell’incontro in atto a Forte dei Marmi tra l’allenatore e la società, sembra essere arrivata la fumata nera. L’allenatore, come riportato nei giorni scorsi, avrebbe fatto delle richieste circa il progetto tecnico per poter arrivare al meglio a giocarsi la Serie A, come aveva dichiarato nelle ultime dichiarazioni stagionali. Questo è quanto riportato da Gianlucadimarzio.com. Inzaghi sembra aver non aver ottenuto le garanzie sperate. Al momento, però, essendoci questa incongruenza tra le visioni, la strada sembra essere quella della separazione, al netto di cambi di rotta della società... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inzaghi-Pisa verso la separazione. Il tecnico: “Non ci sono garanzie”. I possibili sostituti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi-Pisa verso la separazione: il tecnico pare intenzionato a tornare in B - Potrebbe terminare dopo una sola stagione la storia dell'allenatore e il club. Inzaghi sembra aver manifestato la propria intenzione alla società durante il vertice delle ultime ore. Zanetti, Pirlo e ... 🔗Scrive sport.quotidiano.net

Pippo Inzaghi-Pisa, sirene d’addio: sorpresa sulla nuova destinazione - Pippo Inzaghi potrebbe decidere di lasciare il Pisa dopo la storica promozione in Serie A. Di fatto, il club toscano e ... 🔗Lo riporta fantamaster.it

Pisa-Inzaghi, si va verso la separazione: il Palermo sullo sfondo - Inzaghi e Pisa si potrebbero separare in Serie A, con il Palermo sullo sfondo per l’allenatore: la situazione. Filippo Inzaghi e il Pisa potrebbero separarsi e non continuare assieme anche in Serie A. 🔗Scrive gianlucadimarzio.com