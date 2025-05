Inzaghi Inter quando è previsto il summit con la società? Sullo sfondo occhio a questi due allenatori…

Nell'articolo di oggi, si analizza il prossimo summit tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter, con un focus sulle possibili conseguenze per il tecnico. Riflessioni su un futuro incerto emergono anche con il nome di due potenziali sostituti, in un contesto di crescente attenzione verso le scelte strategiche della società. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il domani per l’allenatore nerazzurro.

Inzaghi Inter, quando è previsto il summit con la società? Sullo sfondo occhio a questi due allenatori pronti a sostituirlo. Cosi l’edizione del Corriere dello Sport sul futuro di Inzaghi con l’ Inter. SUMMIT CON LA SOCIETA’- « Tutto a posto allora? Inzaghi sarà soddisfatto e si proseguirà assieme? Non è ancora il momento di dare tutto per scontato, anche perché non è semplice dire no a 25 milioni a stagione. Meglio attendere la finale di Champions – il cui esito potrebbe diventare un fattore – e l’incontro tra il tecnico e la dirigenza che andrà in scena all’inizio della prossima settimana. Peraltro, al di là dell’ottimismo che continua a trapelare, dentro l’Inter non ci sono certezze... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, quando è previsto il summit con la società? Sullo sfondo occhio a questi due allenatori…

