Inzaghi Inter l’Al Hilal non molla il tecnico nerazzurro! La situazione

L'Inter è al centro di nuove speculazioni riguardo al suo allenatore, Simone Inzaghi, conteso dall'Al Hilal. Matteo Moretto, durante un'intervista sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito aggiornamenti sul futuro del tecnico nerazzurro, esaminando le opzioni e le pressioni in gioco. La situazione si fa sempre più intrigante mentre il club arabo continua a tenere d'occhio Inzaghi.

Inzaghi Inter, l’Al Hilal non molla il tecnico nerazzurro! La situazione legata al possibile futuro dell’allenatore. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione riguardo al futuro di Simone Inzaghi, ancora nel mirino dell’Al Hilal, che continua a insistere per portarlo a Riyad. Queste le dichiarazioni del giornalista: LA SITUAZIONE- « Non credo che fino a lunedì ci saranno delle decisioni, soprattutto da parte di Simone Inzaghi. Ma vi posso dire che l’ Inter è al corrente del fatto che l’ Al Hilal è molto molto interessata a Inzaghi. Dunque, l’Inter sa che ci sono delle possibilità di perderlo dopo la finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, l’Al Hilal non molla il tecnico nerazzurro! La situazione

Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione - Interlazio si avvicina, e Simone Inzaghi scioglie i primi dubbi sulla formazione. Domenica sera, a San Siro, l’Inter affronterà la Lazio nel penultimo match di Serie A, un banco di prova cruciale per i campioni d’Italia, che inseguono il Napoli in classifica con rinnovata determinazione. 🔗continua a leggere

