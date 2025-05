Inzaghi Inter il CorSport rivela | Ecco qual è il primo presupposto per evitare l’addio del tecnico…

Nell'analisi delle prospettive future dell'Inter, il Corriere dello Sport rivela che il club ha stanziato 60 milioni di euro per il mercato estivo. Questo investimento rappresenta il primo presupposto per garantire la permanenza del tecnico Inzaghi, mentre si delineano ulteriori strategie per rafforzare la squadra e assicurare un futuro promettente.

Inzaghi Inter, il club prepara un mercato da 60 milioni! Ecco il primo presupposto per restare. Sessanta milioni di euro: è questa la somma che l ’ Inter avrebbe stanziato come base per il prossimo mercato estivo. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Resta anche da definire il futuro di Simone Inzaghi, che va ancora convinto a proseguire la sua avventura ad Appiano Gentile. Per ora, però, tutte le attenzioni sono concentrate sulla finale di Champions League in programma sabato a Monaco. « Sessanta milioni di “presupposti” per eliminare ogni dubbio o anche minimo proposito di addio. Quella cifra, infatti, è il passivo tra cessioni e acquisti che l’Inter ha pianificato di sostenere per il prossimo mercato... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, il CorSport rivela: «Ecco qual è il primo presupposto per evitare l’addio del tecnico…»

