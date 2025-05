Inzaghi Inter c’è la mossa di Marotta per trattenerlo | pronta una promessa sul mercato cifre altissime!

Nell'ultimo aggiornamento sulla situazione di Simone Inzaghi all'Inter, Beppe Marotta prepara una strategia per trattenerlo, promettendo investimenti sul mercato con cifre notevoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport approfondisce le ultime notizie, mettendo in luce le opportunità future e le voci che circolano dall'Arabia Saudita riguardo all'allenatore nerazzurro. Scopriamo i dettagli di questa intrigante situazione.

Inzaghi Inter, le ultime sul futuro dell’allenatore nerazzurro con la promessa sul mercato fata da Beppe Marotta. I dettagli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Simone Inzaghi con l’ Inter dopo le voci dall’ Arabia Saudita. INZAGHI INTER – «Inzaghi è consapevole che l’Inter sta per aprire un nuovo ciclo. È la rosa più anziana della Champions con 11 under 30: Acerbi, Arnautovic, Sommer, Mkhitaryan, Darmian, De Vrij, Taremi, Di Gennaro, Calhanoglu, Zielinski e Correa. Alcuni saluteranno a giugno a fine contratto, altri si avviano verso l’ultima annata interista, su altri ci saranno valutazioni». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, c’è la mossa di Marotta per trattenerlo: pronta una promessa sul mercato, cifre altissime!

Se ne parla anche su altri siti

Marotta tace, Inzaghi taglia corto: l’Inter prepara la mossa forte?; Inter-Lazio: l’analisi del fallo di mano e del contatto Rovella-Bisseck; Inter-Lazio 2-2, gol e highlights: una doppietta di Pedro beffa i nerazzurri; Inter, colpo da 50mln per Inzaghi: Marotta lo convince a restare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter, ecco l’offerta a Inzaghi. Studiata una grande mossa sul mercato: “Pronti 40mln per…” - L'Inter, dopo la finale di Champions League, è pronta a fare la sua offerta a Simone Inzaghi per convincerlo a restare in panchina ... 🔗Lo riporta fcinter1908.it

Sky – Inter, spunta un terzo nome se va via Inzaghi: non solo Allegri e Fabregas, c’è anche… - Non solo Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, c'è un terzo nome per la panchina dell'Inter in caso di addio di Simone Inzaghi ... 🔗fcinter1908.it scrive

Inzaghi-Juventus, il clamoroso retroscena: l’Inter tradita - Simone Inzaghi è sempre più vicino all’Arabia, ma spunta un grande club di Serie A: ora lo scenario cambia. Ci sono allenatori che si muovono in silenzio, senza far troppo rumore, ma che lasciano ... 🔗Riporta calcioblog.it

MOSSA A SORPRESA DI INZAGHI CONTRO IL BARCELLONA!