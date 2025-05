Inzaghi il percorso e il legame con l’Inter! Un silenzio rispettoso è dovuto

Simone Inzaghi ha segnato un capitolo importante nella storia dell'Inter, conquistando il cuore dei tifosi con risultati straordinari e momenti indimenticabili. In questo articolo, esploreremo il suo percorso alla guida dei nerazzurri e sottolineeremo l'importanza di riconoscere il suo contributo, indipendentemente dall'esito della stagione in corso. Un silenzio rispettoso è ciò che merita per l'eredità che sta costruendo.

Simone Inzaghi è già entrato nella storia dell’Inter grazie ai risultati ottenuti da allenatore nerazzurro e alle emozioni da lui regalate ai tifosi. Ecco perché, a prescindere dal finale della stagione, un silenzio rispettoso gli è più che dovuto. LA SITUAZIONE – Simone Inzaghi e l’Inter non sono certi di proseguire la propria storia insieme al termine di quest’annata. Dal lato della società nerazzurra, in realtà, la posizione è molto chiara nel senso di prolungare il rapporto contrattuale con il piacentino. Ciò è stato ribadito dal Presidente Giuseppe Marotta a più riprese, sottolineando come la bontà del percorso prevalga su qualsiasi ragionamento puramente risultatistico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi, il percorso e il legame con l’Inter! Un silenzio rispettoso è dovuto

Inzaghi non parla dopo la Lazio: cosa c'è dietro il silenzio stampa dell'Inter - Dopo il pareggio con la Lazio, nessun rappresentante dell'Inter, né Inzaghi né altri tesserati, si è presentato davanti ai microfoni, sottolineando tensione e amarezza per il ko sfumato nel finale.

Ma come si fa a definire fallimentare un percorso di un allenatore che ti porta a vincere 6 trofei?