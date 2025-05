Inzaghi 60 milioni sul mercato e 5 acquisti per restare l’Inter! – CdS

L'Inter si prepara a tornare sul mercato dopo sei anni di attesa, affondando investimenti per circa 60 milioni di euro. Obiettivo: rinforzare la rosa con cinque nuovi acquisti e spingere Simone Inzaghi a rimanere al timone, accantonando le tentazioni provenienti dai club arabi. Un'operazione strategica per garantire competitività e stabilità al club nerazzurro.

Dopo praticamente sei estati l’Inter è pronta a rifare mercato. Il club mette sul piatto una sessantina di milioni per rinforzare e rinfrescare la rosa e allo stesso per convincere Simone Inzaghi ad allontanare definitivamente la pista araba. ULTIMA VOLTA – L’Inter non fa un mercato di acquisti veri e propri dall’estate del 2019, quando ad Antonio Conte, arrivato sulla panchina nerazzurra, l’allora presidente Zhang regalò in un colpo solo Romelu Lukaku, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Poi da lì in avanti, i rubinetti iniziarono a chiudersi. Solamente l’estate dopo, lo stesso Conte venne “accontentato” con gli arrivi di Hakimi (chiuso in realtà nel maggio del 2020) ed Eriksen prima (gennaio 2020)... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi, 60 milioni sul mercato e 5 acquisti per restare l’Inter! – CdS

