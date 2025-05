Invisibile il nuovo romanzo di Debora Boccardo alla libreria Donostia

Il 4 giugno alle 18, la libreria Donostia di Torino ospita la presentazione di "Invisibile", il nuovo romanzo di Debora Boccardo, pubblicato da Edizioni Pedrini. Dopo il suo debutto al Circolo dei Lettori e la partecipazione al Salone del Libro di Torino, l'autrice esplora destini intrecciati in un racconto avvolgente e incisivo. Un evento da non perdere per tutti gli amanti della letteratura!

