Inviato Onu | i palestinesi a Gaza meritano più della sopravvivenza

L'inviata delle Nazioni Unite per il Medio Oriente ha affermato che i palestinesi di Gaza "meritano più della sopravvivenza", richiamando l'attenzione sulla drammatica situazione che perdura da oltre 600 giorni di conflitto. Con la vita quotidiana segnata dalla violenza, il suo appello sollecita la comunità internazionale a riconsiderare le condizioni di vita in un contesto di sofferenza e privazioni estreme.

New York, 28 mag. (askanews) - I palestinesi che vivono a Gaza "meritano più della sopravvivenza", ha dichiarato l'inviata delle Nazioni Unite per il Medio Oriente al Consiglio di Sicurezza, mentre la guerra di Israele entra nel suo 600esimo giorno. "La morte è la loro compagna. Non è vita, non è speranza. La gente di Gaza merita più della sopravvivenza. Meritano un futuro", ha dichiarato Sigrid Kaag. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inviato Onu: i palestinesi a Gaza "meritano più della sopravvivenza"

