Inviare file tra PC e Android telefono o tablet in WiFi senza cavi

Trasferire file tra il computer e dispositivi Android come telefoni e tablet può sembrare complicato, ma esistono soluzioni rapide e senza cavi. In questo articolo esploreremo diversi metodi per inviare file, foto, musica e video in modalità wireless, semplificando il tuo lavoro e migliorando la tua esperienza digitale. Scopri le opzioni più comode e adatte alle tue esigenze!

Per inviare file, foto, musica, video o altro dal computer al cellulare o tablet Android o, viceversa, per trasferire foto e altri file dal telefono al PC, ci sono diverse modalità, più o meno comode a seconda delle abitudini. Un metodo standard è sicuramente quello di collegare lo smartphone al PC tramite cavo USB, visualizzando la memoria di Android come fosse quella di una chiavetta USB dentro la quale o dalla quale trascinare i file. Volendo evitare di usare lo scomodo cavetto ed avere un più rapido trasferimento di file in wifi, allora è possibile utilizzare applicazioni specifiche per inviare file tra PC e Android, facili da usare e gratuite.

