Investito e accoltellato a San Sisto restano in carcere i due fermati Il giudice | Personalità criminali estremamente pericolose

Due uomini arrestati per il grave episodio di violenza avvenuto a San Sisto, in cui un uomo è stato investito e accoltellato, rimarranno in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha descritto i fermati come personalità criminali estremamente pericolose, indifferenti ai beni primari e pronte a compiere atti efferati. Il provvedimento evidenzia la gravità dei fatti e la necessità di tutela della comunità.

“Le caratteristiche del fatto delineano delle personalità criminali estremamente pericolose, indifferenti ai beni primari e disposte alle azioni più efferate”. Con queste riflessioni il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto nei confronti dei due fermati per i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Investito e accoltellato a San Sisto, restano in carcere i due fermati. Il giudice: "Personalità criminali estremamente pericolose"

