Investire in cultura ripaga ogni euro speso ne genera tre

Investire nella cultura si rivela un'opportunità redditizia, generando tre euro per ogni euro speso. Questa affermazione proviene da Monica Billio, docente di Econometria all'Università Ca’ Foscari di Venezia, e mette in luce l'importante impatto economico della produzione culturale della Fenice per il 2023/24, evidenziando anche i benefici sull'occupazione.

MILANO (ITALPRESS) – "L'impatto economico della produzione culturale della Fenice, nel 202324, è di tre euro per ogni euro investito. Questo ha un riflesso di rilievo anche per l'occupazione". Lo ha detto Monica Billio, docente di Econometria dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress.

Investire nella cultura significa investire sul futuro dei nostri giovani