Investimento da 130 milionicosì Caivano cambierà volto

Un investimento di 130 milioni di euro segna una svolta significativa per la riqualificazione di Caivano. Questo intervento, annunciato dalla premier, rientra in un ampio progetto di rinnovamento che mira a trasformare e migliorare le abitazioni popolari della zona. Un ulteriore passo verso il rilancio e il miglioramento della qualità della vita per gli abitanti.