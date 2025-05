Intesa raggiunta per il futuro delle scuole di Acqua dei Corsari | A settembre saranno pienamente funzionali

La Giunta comunale ha raggiunto un accordo decisivo per il futuro delle scuole di Acqua dei Corsari. Grazie a un'intesa con la società "Divine Vocazioni", l'immobile "Renato Guttuso" di via Galletti sarà pienamente operativo a settembre, assicurando così la continuità dell'uso scolastico e risolvendo in modo bonario le questioni in sospeso.

