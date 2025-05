Intervista - l' attore di Hong Kong Tony Leung Ka-Fai si immerge in poliziesco noir

Scopri l'intervista esclusiva a Tony Leung Ka-Fai, l'iconico attore di Hong Kong che si immerge nel noir poliziesco di "Sons of the Neon Night" presentato a Cannes. Con la sua recitazione autentica e intensa, Leung svela i dettagli del suo complesso personaggio e il coinvolgimento nel film, offrendoci un'affascinante prospettiva sul suo nuovo ruolo.

Attore prolifico e iconico, Leung Ka-Fai accetta una sfida che lo porta a Cannes IGDI ha intervistato a Cannes il mitico attore di Hong Kong Tony Leung Ka-Fai reduce dalla presentazione del film Sons of the Neon Night.L’attore spiega la complessita’ del suo personaggio ed il lavoro con il reg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Intervista - l'attore di Hong Kong Tony Leung Ka-Fai si immerge in poliziesco noir

