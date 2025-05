Intervento notturno di ripavimentazione chiude un tratto autostradale

Un'importante chiusura autostradale interesserà il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 maggio. Questo provvedimento è necessario per consentire lavori notturni di ripavimentazione, mirati a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi durante le ore di chiusura.

Dalle 21 di giovedì 29 alle 5 di venerdì 30 maggio, è prevista la chiusura al traffico del tratto compreso tra le stazioni autostradali di Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Un provvedimento finalizzato a consentire l'esecuzione di lavori notturni di ripavimentazione lungo l'autostrada...

