Inter un anno di gestione Oaktree | bilancio e prospettive future

Il 22 maggio segna un momento cruciale per l'Inter, celebrando un anno di gestione Oaktree. Questo articolo esplora il bilancio delle prime 365 giornate sotto la nuova direzione, analizzando risultati ottenuti e sfide affrontate, con uno sguardo attento alle prospettive future del club milanese. Un traguardo importante che potrebbe cambiare il volto della squadra e dei suoi tifosi.

Il traguardo dei 365 giorni alla guida dell' Inter è stato tagliato da poco. Il 22 maggio, in una data che i tifosi ricordano soprattutto per il Triplete realizzato vincendo la Champions League del 2010, dopo aver già messo in bacheca, nello stesso anno, Coppa Italia e Scudetto. Poco più di un anno fa, è stata anche la data in cui Oaktree ha comunicato ufficialmente il passaggio delle quote del club nelle proprie mani, tramite escussione del pegno da Suning. Giusto per dare una conferma in più, fu scattata una foto che ritraeva l'allora amministratore delegato per la parte corporate, Alessandro Antonello e il suo omologo per la parte sportiva, Beppe Marotta, con i due manager che si erano occupati del dossier per conto del fondo: Alejandro Cano e Katherine Ralph...

