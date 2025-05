Inter tifoso regala a Inzaghi un santino portafortuna per la finale | VIDEO

In vista della finale di Champions League contro il PSG, l'atmosfera è rovente in casa Inter. Un tifoso ha colto l'occasione per fermare Simone Inzaghi mentre era in auto, omaggiandolo con un santino portafortuna. Questo gesto di affetto evidenzia la passione e la dedizione del tifo interista, che spera in una vittoria storica. Scopri di più nel video del toccante incontro.

Un tifoso dell'Inter ha fermato Simone Inzaghi in macchina per regalargli un portafortuna in vista della finale di Champions contro il PSG. Atmosfera caldissima in casa Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. Un tifoso ha fermato Simone Inzaghi per regalargli una maglietta personalizzata dove il tecnico nerazzurro è raffigurato come un santino. L'ex allenatore della Lazio se la ride. (TikTokandyinterista)... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, tifoso regala a Inzaghi un santino portafortuna per la finale | VIDEO

Tifoso regala maglietta con santino a Simone Inzaghi????