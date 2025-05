Inter sfavorita contro PSG in finale di Champions League | sfida tra mondi diversi

Nella finale di Champions League, l'Inter si trova a affrontare il PSG, una squadra che rappresenta un mondo calcistico diverso. Nonostante l'ottima prestazione in Europa, gli esperti e i bookmakers la considerano un gradino sotto rispetto ai colossi del continente. Analizziamo le dinamiche di questa sfida e il contesto che avvolge i nerazzurri in un confronto con una superpotenza europea.

L’ Inter formato Europa è quasi da record, una vera “big“ nello spirito ma nonostante tutto un gradino più sotto rispetto alle altre superpotenze del Continente. Così la pensano alcuni addetti ai lavori ma soprattutto i “bookmakers“ che, come già accaduto nel 2023 per la finale con il Manchester City, anche questa volta danno i nerazzurri sfavoriti per l’ultimo atto della Champions League contro il Psg. Due società differenti, ma anche due mondi a confronto. Parigini da una parte, nerazzurri dall’altra con età medie molto diverse, ma pure tetto ingaggi e investimenti impari. Non solo stile di gioco o sistema tattico... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter sfavorita contro PSG in finale di Champions League: sfida tra mondi diversi

