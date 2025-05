Inter PSG Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso | la decisione dell’allenatore nerazzurro

Simone Inzaghi dell'Inter non lascia nulla al caso mentre si prepara alla finale di Champions a Monaco, curando ogni dettaglio per ottenere il massimo risultato. La sua decisione di prolungare il ritiro dimostra la massima attenzione e impegno del tecnico nerazzurro in vista di una partita decisiva.

Inter PSG, la decisione di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions: le ultime. Simone Inzaghi sta preparando i suoi giocatori per la finale di Monaco, consapevole di quanto sia importante curare ogni particolare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha deciso di prolungare il ritiro in preparazione della sfida contro il PSG. Pertanto, la squadra rimarrà a Appiano Gentile dopo l’allenamento di domani pomeriggio (giovedì 29 maggio). Il volo per Monaco è programmato per venerdì mattina, con arrivo previsto intorno all’ora di pranzo. DA GAZZETTA – Dormire ad Appiano già domani sera di fatto fa risparmiare uno spostamento in più ai giocatori, aumentando il riposo e – perché no – anche la concentrazione prima della partita più importante dell’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter PSG, Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso: la decisione dell’allenatore nerazzurro

