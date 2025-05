Inter Primavera Zanchetta | Felicissimi di giocarci la finale! Competitivi su tutti i fronti ora c’è da fare l’ultimo passo…

L'allenatore della Primavera dell'Inter, Andrea Zanchetta, ha espresso il suo entusiasmo per la finale imminente, sottolineando la competitività della squadra su tutti i fronti. In un'intervista con Sportitalia, Zanchetta ha evidenziato la determinazione della sua squadra nel voler fare l'ultimo passo verso il trionfo. Un momento cruciale che chiama a raccolta tutte le energie e il talento dei giovani nerazzurri.

Inter Primavera, Zanchetta: «Felicissimi di giocarci la finale! Competitivi su tutti i fronti, ora c’è da fare l’ultimo passo.» Le parole del tecnico. Andrea Zanchetta, allenatore della squadra Primavera dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Sassuolo, che ha permesso ai nerazzurri di conquistare l’accesso alla finale. LE PAROLE- « C’è grande soddisfazione anche se abbiamo vinto ai rigori. Abbiamo affrontato una squadra forse anche più pronta di noi sotto certi punti di vista e questo è motivo di grande orgoglio. Ci prepariamo per recuperare energie perché ne abbiamo spese tante, siamo felicissimi di giocarci la finale scudetto... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera, Zanchetta: «Felicissimi di giocarci la finale! Competitivi su tutti i fronti, ora c’è da fare l’ultimo passo…»

