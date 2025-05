Inter Pavard | "Con il Barcellona ero al 50% | non volevo essere un peso PSG forte ma noi sappiamo soffrire insieme"

Benjamin Pavard si prepara ad affrontare la finale di Champions League con l’Inter, riflettendo sul suo passato al Barcellona, dove si sentiva al 50%. Il difensore, che vanta già un titolo con il Bayern Monaco, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide insieme alla squadra, evidenziando la forza e la resilienza necessarie per raggiungere il trionfo.

