inter la champions ti fa ricca

L'Inter sta vivendo un'importante stagione in Champions League, incassando già 132 milioni di euro con la possibilità di arrivare a 138,5 in caso di vittoria. Mentre il club mira a nuove vette economiche e sportive, i tifosi si preparano a un'emozionante trasferta a Monaco, con oltre 40.000 interisti pronti a sostenere la squadra, molti dei quali senza biglietto.

