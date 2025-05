Inter il merito di Oaktree | cambiare non rivoluzionare Uomini di calcio per il bene del club | i vantaggi economici

In vista della finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera, l'Inter si trova a un crocevia cruciale. Con il supporto di Oaktree, il club mira a un cambiamento strategico basato sul merito, puntando a ottimizzare le risorse e promuovere talenti nel calcio, per garantire non solo successi sul campo, ma anche vantaggi economici duraturi.

L`Inter si prepara all`appuntamento più atteso, la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera. La seconda negli ultimi tre... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

